به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک گفت: یک قلاده کفتار ماده درحادثه برخورد با خودروی عبوری در کیلومتر ۱۷ محور خور به مصر، واقع در محدوده منطقه حفاظت‌شده کلاته تلف شد.

حسین شیبانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های حیات وحش گفت: گونه‌های جانوری نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیست‌بوم‌های طبیعی دارند و بررسی و ثبت دقیق حوادث جاده‌ای مرتبط با حیات وحش می‌تواند در تدوین و اجرای راهکار‌های مؤثر برای کاهش تلفات این گونه‌ها نقش بسزایی داشته باشد.

وی از رانندگان خواست هنگام تردد در محور‌های عبوری از مجاورت زیستگاه‌های حیات وحش، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده، برای حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری و کاهش تلفات جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.

منطقه حفاظت‌شده کلاته یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش در شهرستان خور و بیابانک به شمار می‌رود و گونه‌های مختلف جانوری در این منطقه زیست می‌کنند.