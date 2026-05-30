به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در مراسم بهره‌برداری از پنج طرح برق خورشیدی در قالب «طرح ملی تولید در توزیع» با ظرفیت مجموع ۱۶ مگاوات که به صورت متمرکز در شهرستان بناب برگزار شد اظهار کرد: این نیروگاه‌ها شامل ۲ واحد در بناب، ۲ واحد در هریس و یک واحد در عجب‌شیر هستند که هر کدام با ظرفیت اسمی ۳.۲ مگاوات به شبکه متصل شده‌اند.

وی با اشاره به استقبال گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان افزود: ۱۳ هزار مگاوات درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در آذربایجان شرقی ثبت شده که به دلیل محدودیت زیرساخت‌های اتصال به شبکه، تاکنون مجوز سه هزار و ۱۷۱ مگاوات صادر شده است. از این میزان ۲ هزار و ۱۵۰ مگاوات مجوز اتصال به شبکه دریافت کرده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام آمار دقیق از ظرفیت فعلی انرژی پاک در استان اظهار کرد: تا امروز ۱۵۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده است که سهم انرژی خورشیدی ۱۰۳ مگاوات و مابقی مربوط به نیروگاه‌های بادی است.

سرمست برنامه زمان‌بندی شده برای افزایش ظرفیت خورشیدی را تشریح کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه ۱۳۰ مگاوات، تا ۱۵ مردادماه ۱۵۰ مگاوات و در تا پایان شهریورماه در مجموع ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وارد مدار شود.

وی به وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: ۵۵ درصد آب استان از زرینه‌رود تأمین می‌شود و سال گذشته ۹۰ درصد آب شرب و کشاورزی بناب به این رودخانه وابسته بود. خوشبختانه با وجود اینکه ذخیره این رودخانه در سال گذشته به یک‌پنجم کاهش یافته بود، امسال مشکل آبی نداریم.

سرمست بر لزوم تغییر الگوی کشت، بهبود سامانه های آبیاری و توسعه کشت گلخانه‌ای به عنوان محور‌های توسعه شهرستان بناب تأکید کرد و ادامه داد: الگوی توسعه بناب را هم‌راستا با سه حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی دنبال می‌کنیم.