به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی بحرینی هنرمند نقاش که آثار عاشورایی و آئینی مختلفی در کارنامه دارد، اثر جدیدش را با عنوان «مدافعان خلیج‌ فارس» منتشر کرد. بحرینی که هنرمندی بوشهری است، تصویری از سپهبد شهید علیرضا تنگسیری، رئیسعلی دلواری و شهدای مدافع بوشهر را در این اثر برجسته کرده است.

این تابلوی نقاشی با تکنیک اکرولیک و حاصل کار ۲ روزه در ورکشاپ بهشت صادق بوشهر است.

علی بحرینی هنرمند نقاش بوشهری یکی از چهره‌های شناخته‌شده در نقاشی آئینی و مذهبی ایران است. آثار او دارای ویژگی‌های شاخصی است که او را در میان نقاشان معاصر متمایز می‌کند. بحرینی از سبک‌های مختلف برای بیان مفاهیم خود استفاده می‌کند. سبک او اغلب تلفیقی از هنر واقع‌گرایانه (رئالیسم) و هنر اصیل ایرانی (نگارگری) را به کار می‌برد تا آثاری خلق کند که هم برای مخاطب امروز قابل‌ درک باشد و هم اصالت ایرانی داشته باشد.