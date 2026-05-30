رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: تولیدکنندگان محصولات دخانی با استفاده از اسانسهای میوهای، تبلیغات گمراهکننده، تلاش میکنند مصرف دخانیات را در میان گروههای هدف افزایش دهند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با تشریح برنامههای هفته ملی کنترل و کاهش مصرف دخانیات اظهار کرد: چهارم تا دهم خردادماه به عنوان هفته ملی کنترل و کاهش مصرف دخانیات نامگذاری شده و هدف اصلی از اجرای برنامههای این هفته، افزایش آگاهی عمومی و انجام اقدامات نمادین برای پیشگیری از گرایش نسل جوان به مصرف محصولات دخانی است.
وی با اشاره به ترفندهای صنعت دخانیات برای کاهش حساسیت مصرفکنندگان نسبت به مضرات این محصولات افزود: تولیدکنندگان محصولات دخانی با استفاده از اسانسهای میوهای، بستهبندیهای رنگارنگ و تبلیغات گمراهکننده درباره سیگارهای لایت و محصولات به ظاهر کمضرر، تلاش میکنند مصرف دخانیات را در میان گروههای هدف افزایش دهند.
فرهادی تصریح کرد: معطر کردن محصولات دخانی نه تنها از زیانهای آنها نمیکاهد، بلکه میتواند آسیبهای جدیدی نیز برای مصرفکنندگان ایجاد کند. به گفته وی، یکی از مهمترین محورهای برنامههای امسال، آگاهسازی جامعه نسبت به این ترفندها و مقابله با جذابسازی ظاهری محصولات دخانی است.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر نقش رسانهها در مقابله با تبلیغات پنهان دخانیات گفت: آخرین روز هفته ملی کنترل و کاهش مصرف دخانیات به مشارکت رسانهها اختصاص یافته و در همین راستا، همایشی نمادین صبح روز دهم خردادماه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این همایش، اساتید و متخصصان حوزه کنترل دخانیات، روشهای مقابله با مصرف دخانیات و شگردهای صنعت دخانی را تشریح خواهند کرد و رسانهها نیز در پوشش و انعکاس این پیامها نقش مؤثری ایفا میکنند.
مهندس فرهادی یکی از چالشهای مهم در حوزه کنترل مصرف دخانیات را تبلیغات غیرمستقیم دانست و اظهار کرد: نمایش استعمال سیگار، قلیان و سایر محصولات دخانی در برخی آثار هنری و تولیدات تصویری، نوعی تبلیغ این محصولات محسوب میشود و میتواند بر نگرش و رفتار مخاطبان، بهویژه نوجوانان و جوانان، اثرگذار باشد.
وی افزود: دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات کشور در برابر تلاشها برای عادیسازی مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی، ویپها و محصولات جدید دخانی مقاومت کرده و تاکنون از تولید رسمی این محصولات در کشور جلوگیری شده است.
به گفته وی، از کارشناسان بهداشت محیط نیز درخواست شده است با حضور در مراکز و اماکن عمومی، نسبت به اجرای قوانین مرتبط با منع عرضه و مصرف دخانیات و برخورد با تخلفات اقدام کنند.
مهندس فرهادی با اشاره به پیگیریها برای استقرار نظام عاملیت فروش دخانیات اظهار کرد: با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و سایر دستگاههای مرتبط، ساماندهی شبکه خردهفروشی محصولات دخانی در دستور کار قرار دارد.
وی توضیح داد: اجرای نظام عاملیت میتواند به کنترل فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، جلوگیری از نخفروشی و مقابله با قاچاق محصولات دخانی کمک کند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین از برنامهریزی برای فعالسازی کمیتههای مشورتی و اجرایی دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات خبر داد و گفت: از تمامی متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه مبارزه با دخانیات دعوت میشود پیشنهادها، انتقادات و دیدگاههای خود را برای ارتقای عملکرد این دبیرخانه ارائه کنند.