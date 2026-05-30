به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در عملیات‌های ۷۲ ساعت گذشته نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر در این بازه زمانی، در مجموع ۳۷۴ مورد حادثه را پوشش داده‌اند که در آن ۷۱۰ نفر دچار آسیب‌دیدگی شده بودند.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی در انتقال مصدومان به مراکز درمانی افزود: با تلاش امدادگران، ۲۴۱ مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌ها منتقل شدند و ۸۸ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

کبادی به انجام عملیات‌های تخصصی اشاره و تصریح کرد: در این مدت، ۲۷ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی به‌ویژه در حوادث جاده‌ای انجام شده است. همچنین ۲۱ نفر از افراد حادثه‌دیده به اماکن امن منتقل شده و ۶ نفر نیز از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با بهره‌گیری از توان ۱۸۰۶ نیروی عملیاتی در قالب ۵۲۰ تیم تخصصی در سراسر کشور به انجام رسیده است.