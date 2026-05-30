فرماندار یزد: با همکاری دستگاههای ذیربط، شرایط برای انتقال واحدهای نساجی به این پهنه صنعتی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی با تأکید بر اهمیت استراتژیک صنعت نساجی برای این شهرستان گفت: در راستای پایدارسازی و تقویت صنایع بومی، فرمانداری یزد اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده که یکی از محورهای اصلی آن، توسعه پهنه صنعتی شهرک نساجان مریمآباد است.
وی با اشاره به تکمیل زیرساختهای لازم در این شهرک افزود: خوشبختانه با همت ادارات خدماترسان بهویژه در بخشهای برق و آب، عملیات اجرایی زیرساختها به نحو مطلوبی انجام و بسیاری از مشکلات و موانع موجود برطرف شده است.
فرماندار یزد ضمن قدردانی از مجموعه اقتصادی استان و شبکه بانکی، تصریح کرد: همکاری بانکها در زمینه تسهیل در فرآیندها و همچنین اختصاص تسهیلات کمبهره به صنعتگران، نقش بسزایی در پیشبرد این طرح داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عزم فرمانداری بر این است تا با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، شرایط انتقال واحدهای نساجی از بافت فعلی به پهنه جدید با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن محقق شده و شاهد بهرهبرداری کامل از این شهرک صنعتی باشیم.