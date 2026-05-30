به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور بردسکن به سبزوار، به یکی از سرنشینان یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از استان‌های جنوبی عازم استان‌های شمالی کشور بود مشکوک و نامبرده را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: ماموران انتظامی در بازرسی بدنی دقیق متهم یاد شده مقدار یک کیلوگرم هروئین را کشف کردند.

وی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.