به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: دود مشاهده‌شده در منطقه شرق اصفهان مربوط به آتش‌سوزی در محل نگهداری و دپوی ضایعات سایت پسماند شهرداری اصفهان واقع در گردنه زینل است.

منصور شیشه‌فروش افزود:در پی وقوع این حادثه، گروه‌های آتش‌نشانی با استفاده از ماشین‌های اطفای حریق و تانکر‌های آبرسان در محل حاضر شده‌اند و عملیات در حال اجراست.

وی با اشاره به ادامه عملیات مهار آتش ادامه داد: نیرو‌های امدادی و عملیاتی در تلاش هستند، تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به کنترل و خاموش کردن کامل حریق اقدام کنند.

شیشه فروش گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی پس از پایان عملیات و بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.