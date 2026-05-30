آتشسوزی در محل جمع آوری ضایعات پسماند شهرداری اصفهان علت دود غلیظ شرق اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: دود مشاهدهشده در منطقه شرق اصفهان مربوط به آتشسوزی در محل نگهداری و دپوی ضایعات سایت پسماند شهرداری اصفهان واقع در گردنه زینل است.
منصور شیشهفروش افزود:در پی وقوع این حادثه، گروههای آتشنشانی با استفاده از ماشینهای اطفای حریق و تانکرهای آبرسان در محل حاضر شدهاند و عملیات در حال اجراست.
وی با اشاره به ادامه عملیات مهار آتش ادامه داد: نیروهای امدادی و عملیاتی در تلاش هستند، تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به کنترل و خاموش کردن کامل حریق اقدام کنند.
شیشه فروش گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی پس از پایان عملیات و بررسیهای لازم اعلام خواهد شد.