به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس هیئتامنای ستاد دیه کشور در مراسم تجلیل از خیران شاخص استان، با اهدای لوح تقدیر، از مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به دلیل نقشآفرینی مؤثر در تبیین فرهنگ کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بازتاب شایسته رویدادهای گلریزان قدردانی کرد.
در مراسمی که باهدف تجلیل از خیرین شاخص ستاد دیه آذربایجان غربی در کانون اصلاح و تربیت ارومیه برگزار شد، سید اسدالله جولایی، رئیس هیئتامنا و نایبرئیس هیئتمدیره ستاد مردمی دیه کشور، از عملکرد رسانهای صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی تجلیل کرد.
در لوح سپاس اهدایی از سوی سید اسدالله جولایی به ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای استان، با تأکید بر «مدیریت جهادی» در حمایت از زندانیان معسر، آمده است: بدینوسیله اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ ستاد مردمی دیه کشور، از مدیریت جهادی جنابعالی در مسیر نورانی حمایت از زندانیان معسر و جرایم غیرعمد، قدردانی مینمایم. توفیق فرزندان مؤمن و غیرتمند آن خطه در برگزاری شکوه گلریزان و بازگشت عزتمندانه آبرومندان به کانون خانواده، برگ زرینی از پیوند «ایمان معنوی» و «مسئولیت اجتماعی» است که در پرتو عنایات خداوند متعال رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به بار نشست. از درگاه ایزد منان، دوام عزت و استمرار توفیقات شما را در اعتلای فرهنگ نوعدوستی و خدمت صادقانه به بندگان خدا مسئلت دارم. امید است این سنت حسنه، چونان شجرهای طیبه، همواره در این دیار پرگهر، پایدار و پرثمر باقی بماند.