در پی افزایش وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول امور آزمایشگاه هوا در اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: امروز آلاینده هوای شهر اصفهان ذارات گرد و غبار یا pm۱۰ است و شاخص آلاینده pm۲.۵ یا ذرات معلق نیز بالاست.

نگین جاوید شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان را ۱۰۹ AQI و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد و افزود: میانگین ساعتی شاخص هوای اصفهان منتهی به ظهر در پی افزایش وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک عدد ۱۱۰ AQI و همچنان وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از اواسط اردیبهشت ماه وزش باد‌های شدید و خیزش گردوخاک و هوای غبار آلود پدیده غالب جوی بیشتر شهر‌های استان و به ویژه کلانشهر اصفهان بوده است.

هواشناسی استان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هشدار داد و توصیه کرد: هموطنان به ویژه گروه‌های حساس جمله افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای رفت و آمد در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

پیش از این نوید حاجی بابایی، معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفته بود: شرایط وزش باد‌های شدید و گردوخاک تا اواسط خرداد ماه ادامه خواهد داشت.