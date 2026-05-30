وزیر علوم با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، با خانم «زهرا حسینی» که در حملات ددمنشانه دشمن صهیونی-آمریکایی «جنگ رمضان» اعضای خانواده خود را از دست داده است، دیدار و ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین سیمایی در این دیدار که با همراهی دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از معاونان وی صورت گرفت، وزیر علوم ضمن عرض تسلیت به خانم حسینی، برای وی و بازماندگان از درگاه خداوند متعال طلب صبر و شکیبایی کرد. عزت و پیروزی امروز کشور مدیون خون پاک شهداست

سیمایی صراف در این دیدار صمیمانه و معنوی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این خانواده بزرگوار اظهار داشت: عزیزانی که در این مسیر مقدس شهید شده‌اند، بر اساس وعده الهی زنده‌اند و امروز مهمان سفره احسان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سنگینی این واقعه جانسوز تصریح کرد: تحمل این مصیبت بزرگ و از دست دادن هم‌زمان عزیزان برای همه ما سخت، دشوار و جانکاه است؛ اما بی‌شک خون مظلوم، مایه برکت، عزت، سربلندی و پیروزی نهایی ایران اسلامی خواهد شد.

وی در ادامه با محکوم کردن اقدامات ددمنشانه دشمنان افزود: عمق جنایت دشمن در این حوادث بسیار زیاد و گویای استیصال آنهاست. ما باید همواره به یاد داشته باشیم که پیروزی، امنیت و اقتدار امروز کشور را مدیون و مرهون خون پاک شهدایمان هستیم.

در بخش دیگری از این دیدار، خانم زهرا حسینی با تشکر از حضور و همدردی وزیر علوم و مسئولان دانشگاه شهید بهشتی، به تشریح جزئیاتی از روز حادثه و نحوه به شهادت رسیدن مظلومانه اعضای خانواده خود پرداخت و با دکتر سیمایی صراف گفت‌و‌گو کرد.

خانم زهرا حسینی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان جنگ رمضان است که در جریان این نبرد نا برابر، چهار تن از عزیزانش (پدر، مادر، برادر و دختر خردسالش) به مقام رفیع شهادت نائل آمده‌اند.