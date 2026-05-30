فردا یکشنبه احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی سپاه صاحب الزمان (عج) به اطلاع شهروندان شهرستان آران و بیدگل میرساند که فردا یکشنبه ۱۰ خرداد، عملیات پاکسازی و خنثیسازی مهمات و مواد منفجره از ساعت ۹ تا ۱۶ اجرا خواهد شد.
در اجرای این عملیاتِ ایمنسازی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان وجود دارد.
ازشهروندان درخواست میشود با حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدودههای عملیاتی یا مکانهایی که احتمال شنیده شدن صدای انفجار از آنها وجود دارد، خودداری کنند.