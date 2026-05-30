تیم اکتشاف غار موفق به شناسایی و پیمایش یک غار آبی در منطقه گلگیر از توابع مسجدسلیمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست تیم اکتشاف غار خوزستان بیان کرد: این غار که پیش از برنامه بر اساس بررسی تصاویر ماهوارهای و مطالعات اولیه مورد توجه قرار گرفته بود، دارای بخشهای گسترده آبی است و پیمایش قسمت قابل توجهی از آن تنها از طریق شنا امکانپذیر بود. به همین دلیل این غار در رده غارهای آبی منطقه قرار میگیرد و عبور از برخی قسمتهای آن نیازمند آمادگی و تجهیزات مناسب است.
امیرحسین مشتی زاده بیان کرد: بررسیهای اولیه نشان داد که غار از نظر تزئینات آهکی و سازندهای غاری دارای تزئینات محدودی است، اما ویژگی اصلی و ارزش اکتشافی آن وجود مسیرهای آبی و شرایط خاص هیدرولوژیکی آن است که میتواند در مطالعات بعدی مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.
وی عنوان کرد: این برنامه با هدف شناسایی، مستندسازی و بررسی قابلیتهای غارنوردی منطقه اجرا شد و اطلاعات ارزشمندی از ساختار داخلی غار به دست آمد که میتواند مبنای اکتشافات و پژوهشهای آینده باشد و برآورد میشود طول این غار بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر است که نیاز به نقشه برداری دقیق دارد.
سرپرست تیم اکتشاف بااشاره به اعضای تیم اکتشاف، گفت: مریم مجدی، سیدمهدی حسینینژاد، علیرضا معصومی، روزبه امیریان و سجاد حموله از اعضای تیم هستند.