به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش «روسالکا» به نویسندگی الکساندر پوشکین و ترجمه و کارگردانی حامد چابک از ۱۶ تا ۱۸ خرداد در عمارت نوفللوشاتو به صحنه میرود.
نمایش «روسالکا» که بر اساس یکی از آثار ادبیات کلاسیک روسیه شکل گرفته، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن عمارت نوفل لوشاتو اجرا میشود و امکان تمدید اجراهای این اثر نیز وجود دارد.
«روسالکا» روایتی برگرفته از افسانههای کهن اسلاوی است. روسالکاها دخترانی هستند که پس از مرگ، زندگی خود را در دریاها و اعماق رودخانهها ادامه میدهند؛ موجوداتی رازآلود که در ادبیات و فرهنگ عامه روسیه جایگاهی ویژه دارند.
الکساندر پوشکین، نویسنده این اثر، از مهمترین چهرههای ادبیات روسیه به شمار میرود.
در این نمایش قربان نجفی، پارمیس هوبخش (۱۷ و ۱۸ خرداد)، محمدمهدی منصوریمهر، ریحانه حاتمی (۱۶ خرداد)، یاسمن خوانساری، مبینا کشاورز، رومینا حافظی، محمدمتین بیگدلو و روشا صدیقیان به ایفای نقش میپردازند.
قربان نجفی به عنوان مشاور طرح، مریم بینایان طراح گریم، فرزانه محمدی دستیار گریم، هلن سرگزی مشاور کارگردان، رضا بهکام مشاور تولید، محمود یوسفی مشاور اجرا، هدا باقریراد طراح لباس، فاطمه عرب عکاس، آرش نوری مدیر روابط عمومی و ناصر ارباب مدیر رسانهای، دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.