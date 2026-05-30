معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد: طرح‌های بازسازی و استانداردسازی سرا‌های دانشجویی این دانشگاه در دستور کار قرار دارد و تحقق کامل آنها نیازمند تامین به موقع اعتبارات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک محمدیان با اشاره به اینکه حوزه سرای دانشجویی همواره با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده است اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز برخی از آنها دچار آسیب شدند و اکنون در حال رفع نواقص و خسارت‌های واردشده به فضا‌های دانشجویی هستیم.

وی افزود: با حمایت و نگاه مساعد مسئولان، تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر این فضا‌ها به استاندارد‌های مورد نیاز برسند تا بتوانیم دانشجویان را در شرایط مناسب اسکان دهیم که البته تحقق این هدف نیازمند تامین اعتبارات لازم است.

محمدیان با اشاره به مشکلات زیرساختی سرای دانشجویی حضرت معصومه (س) گفت: سیستم تهویه مرکزی این مجتمع که قدمتی حدود ۴۰ سال دارد، در شرایط آب‌وهوایی گرم خوزستان دیگر پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: بر همین اساس، لازم است بلوک‌های هشت، ۹ و ۱۰ جدید این مجتمع از نظر ساختمانی و تاسیساتی بازسازی، کابل‌کشی و به حدود ۲۰۰ دستگاه کولر۲ تکه مجهز شوند تا سیستم سرمایشی از حالت مرکزی به شیوه متداول و کارآمد در خوزستان تغییر یابد.

وی هزینه اجرای این طرح را حدود یکصد میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در صورت اجرای این طرح، امکان پذیرش یک هزار و ۲۰۰ دانشجو فراهم خواهد شد.

محمدیان در ادامه از آغاز اجرای طرح ساخت سرای دانشجویی متاهلین در اهواز خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح توسط پیمانکار در حال انجام است و امید است در آینده‌ای نه چندان دور، دانشجویان متاهل بتوانند از این فضا‌ها بهره‌مند شوند.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: سرا‌های دانشجویی شهدای پاداد و قدس نیازمند بازسازی اساسی هستند و برای اجرای این طرح‌ها باید اعتبارات لازم تامین شود. همچنین عملیات بازسازی سرای شهید مجدزاده واقع در منطقه ۲۴ متری اهواز در حال انجام است.

وی درباره خدمات رفاهی دانشجویان نیز توضیح داد: رستوران مکمل در دانشگاه با تاکیدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق رفاه دانشجویی راه‌اندازی شده و علاوه بر ارائه خدمات به دانشجویان، امکان سفارش غذای بیرون‌بر را نیز فراهم می‌کند.

محمدیان با تاکید بر ضرورت تخصیص به‌موقع اعتبارات گفت: بخش عمده‌ای از فضا‌های دانشجویی در حال حاضر به دلیل مجازی بودن دانشگاه‌ها خالی است و این موضوع یک فرصت طلایی برای انجام تعمیرات و بازسازی‌ها محسوب می‌شود؛ در صورت تامین به موقع اعتبارات، می‌توانیم بخشی از طرح‌ها را زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره برداری برسانیم.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ظرفیت سرا‌های دانشجویی بیان کرد: با افزایش تعداد دانشجویان، ممکن است برخی فضا‌ها پاسخگوی نیاز‌ها نباشند، اما تا حد امکان تلاش می‌شود هیچ دانشجویی به ویژه در بخش خواهران بدون سرا نماند.

بر اساس این گزارش سرا‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل مجتمع حضرت معصومه (س) با ظرفیت سه هزار و ۸۰۰ نفر، شهید علم‌الهدی ویژه دانشجویان پسر با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، سرای دانشجوی بین‌الملل شهید مرعشی با ظرفیت ۴۰۰ نفر وشهید نور واقع در خیابان سلمان فارسی اهواز با ظرفیت ۲۵۰ نفر ویژه دانشجویان دختر فعال هستند.

دانشگاه شهید چمران اهواز در حال حاضر ۱۴ هزار دانشجو، ۴۰۰ رشته گرایش و ۶۰۰ عضو هیات علمی دارد.