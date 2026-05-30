رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از کاهش زمان شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به چند کلیک با راه‌اندازی سامانه هوشمند «سهام» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در سنوات گذشته فرآیند شناسایی و توقیف اموال اشخاص بر اساس گزارش بانک مرکزی، در برخی پرونده‌ها تا ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید که این وضع می‌توانست زمینه انتقال یا پنهان‌سازی اموال و اطاله دادرسی را فراهم کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: اما امروز با سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه(سهام)، مقام قضائی تنها با چند کلیک و از طریق دسترسی برخط به اطلاعات مراجع مختلف، می‌تواند تصمیمات لازم را با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ کند. این تحول، تنها یک پیشرفت فناورانه نیست؛ بلکه تجلی عدالت هوشمند و داده‌محور در خدمت صیانت از حقوق مردم است.

پیش از این، معاون اول قوه قضائیه از کاهش زمان استعلامات وضعیت مالی افراد به کمتر از یک دقیقه با بهره‌گیری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه خبر داده بود.