استاندار کرمانشاه بر ضرورت اجرای پروژههای تحولآفرین در کرمانشاه تأکید کرد و گفت: ایجاد پیادهراه، ساماندهی متکدیان، انتقال مشاغل مزاحم، توسعه مسیرهای سلامت و دوچرخهسواری و تسریع در اجرای پروژههای شهری باید با جدیت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی روز شنبه در نشست کارگروه مدیریت شهری که با حضور با شهردار، معاونان وی، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری کرمانشاه، ضمن تبریک فرارسیدن دهه ولایت و امامت و اعیاد سعید قربان و غدیر خم، از تلاشها و خدمات مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه قدردانی و بر ضرورت اجرای طرحهای بزرگ، نوآورانه و درآمدزا در شهر تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به زحمات مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: فرصت مناسبی فراهم نشده بود تا از تلاشهای ارزشمند شهردار، معاونان، شهرداران مناطق و تمامی کارکنان شهرداری، به ویژه در ایام ماه مبارک و جنگ رمضان، تعطیلات نوروزی و آغاز سال جدید قدردانی کنیم. از این رو لازم میدانم از خدمات و تلاشهای شبانهروزی مجموعه شهرداری کرمانشاه صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
وی با بیان اینکه شهرداری تنها یک دستگاه تخصصی نیست، افزود: شهرداری یک نهاد جامع و چندبعدی است که مسئولیتهای گستردهای در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و حمایتی بر عهده دارد و همین گستردگی وظایف، مسئولیت مدیریت شهری را سنگین و حساس کرده است.
دکتر حبیبی تصریح کرد: تمامی مأموریتها و مسئولیتهای شهرداری دارای اهمیت هستند و هیچ بخشی بر بخش دیگر برتری ندارد، اما مدیریت شهری بر اساس اقتضائات زمانی و مکانی ناگزیر به اولویتبندی پروژهها و برنامهها است تا بتواند خدمات مؤثرتری به شهروندان ارائه دهد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تحولگرایی در مدیریت شهری گفت: مدیران و بهویژه شهرداران مناطق باید اهل ریسک باشند. مدیری که برای توسعه شهر ریسکپذیر باشد، میتواند مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کند. کارهای بزرگ و نوآورانه باید در شهر آغاز شود؛ چرا که مردم زمانی رضایت بیشتری خواهند داشت که شاهد آغاز و اجرای پروژههای جدید و اثرگذار باشند.
وی ادامه داد: هنر مدیران موفق آن است که طرحهای بزرگ را کلید بزنند و اقدامات ماندگار از خود بر جای بگذارند. پروژههای بزرگ نه تنها رضایت عمومی را افزایش میدهد، بلکه آثار آن برای سالها در حافظه شهر و شهروندان باقی خواهد ماند.
مدیر ارشد استان با انتقاد از روزمرگی در مدیریت اظهار داشت: گرفتار شدن در روزمرگی، سکون و حرکتهای کند، هیچ مشکلی را حل نمیکند. مدیریت شهری باید چابک، پویا، بانشاط و فعال باشد و پروژهها را با سرعت، جدیت و برنامهریزی مناسب به پیش ببرد؛ زیرا مردم انتظار دارند نتایج اقدامات مدیران را در کوتاهترین زمان ممکن مشاهده کنند.
وی یکی دیگر از وظایف مهم مدیران شهری را توجه به مطالبات مردم دانست و گفت: شهرداران باید به صورت مستمر در سطح مناطق حضور داشته باشند، با شهروندان گفتوگو کنند، مشکلات و خواستههای آنان را بشنوند و برای حل آنها اقدام عملی انجام دهند. شنیدن صدای مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعریف پروژههای اقتصادی و درآمدزا برای شهرداری تأکید کرد و افزود: شهرداری برای اداره شهر و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی نیازمند منابع مالی پایدار است. برخلاف بسیاری از دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از منابع ملی تأمین میشود، شهرداریها باید بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از طریق فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی تأمین کنند.