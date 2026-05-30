مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، کندی اکتشافات عمیق را نتیجه کمبود سرمایه، ضعف آموزش مستمر و فاصله فناوری دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، آقای اردشیر سعدمحمدی، با تاکید بر ضرورت یک چرخش راهبردی در حوزه اکتشافات معدنی کشور گفت: حل «بحران مزمن اکتشافات عمیق» در ایران، نیازمند هم‌افزایی سه ضلع آموزش هدفمند و مستمر، به‌کارگیری جدی هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و تامین سرمایه کافی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به نقش بخش معدن در اقتصاد جهانی افزود: معدن در جهان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی است و شاخص‌های سرمایه‌گذاری و اثرگذاری آن روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. امیدوارم در کشور ما نیز این بخش به جایگاه واقعی خود در رشد اقتصادی دست یابد.

وی درباره علل عقب‌ماندگی ایران در اکتشافات عمیق و عدم تحقق «انقلاب اکتشافی» توضیح داد: ایران هنوز نتوانسته سیستم‌ها، ابزار‌ها و تجهیزات نوین مبتنی بر هوش مصنوعی را که امروز در اکتشافات مدرن دنیا به‌کار گرفته می‌شوند، به‌صورت جدی وارد مراحل عملیاتی و اجرایی کند.

سعدمحمدی رکن نخست این تحول را «دانش‌افزایی مستمر» دانست و تصریح کرد: آموزش باید هم در دانشگاه‌ها و هم پس از ورود به بازار کار به شکل مداوم جریان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با تاکید بر نقش فناوری در کاهش خطا و افزایش دقت افزود: بهره‌گیری از نرم‌افزار‌های تخصصی و سخت‌افزار‌های پیشرفته، سرعت و دقت عملیات را افزایش می‌دهد و امکان مدل‌سازی سه‌بعدی و شناخت دقیق‌تر کیفیت و عیار ذخایر را فراهم می‌کند. وی همچنین استفاده از دستگاه‌های ژئوفیزیک جدید و نرم‌افزار‌های شبیه‌ساز حوزه اکتشاف را حیاتی دانست و بر ضرورت بومی‌سازی دانش کاربرد درست این ابزار‌ها در بدنه معدنی کشور تاکید کرد.

سعدمحمدی کمبود بودجه و نقدینگی را از موانع جدی توسعه اکتشافات برشمرد و گفت: در مقیاس جهانی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار صرف بخش اکتشافات معدنی می‌شود، در حالی که میزان هزینه‌کرد سالانه ایران با وجود ظرفیت بالای معدنی، بسیار ناچیز است و این حوزه نیازمند بازنگری و ارزیابی جدید است.

وی در پایان افزود: با افزایش سرمایه‌گذاری، به‌روز شدن دانش تخصصی و به‌کارگیری ابزار‌های جدید، می‌توان به داده‌های باکیفیت‌تر، کشف ذخایر تازه و در نهایت شکوفایی اقتصادی پایدار دست یافت.