پخش زنده
امروز: -
مسئول روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: از اول سال جاری تاکنون ۱۷ نفر بر اثر مصرف قارچهای وحشی مسموم شدند و تحت درمان قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادینیا اعلام کرد: خوشبختانه در این مدت فوتی گزارش نشده است و همه مراجعان تحت مداوا قرار گرفتند و مرخص شدند.
وی یادآور شد: براساس اعلام اورژانس کشور بیشترین مسمومیت با قارچهای وحشی در استانهای کرمانشاه با ۶۲ نفر و آذربایجان غربی با ۳۰ نفر اعلام شده است.
مسئول روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی مسمومیت با قارچ وحشی مواجه هستیم.