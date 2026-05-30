ژیمناست و مربی کردستانی به اردوی متصل به اعزام تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند.

دعوت مربی و ژیمناست کردستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با انتخاب کادر فنی فدراسیون ژیمناستیک «راهین حسین پناهی» ژیمناست شایسته کردستانی در ترکیب اصلی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشورمان و به نمایندگی از کشورمان به مسابقات جوانان آسیا به میزبانی چین اعزام خواهد شد.

سیدامید شیخ احمدی مربی با دانش و داور توانمند کردستانی در کسوت مربی و آنالیزور به نمایندگی از این استان در اردوی هفتم تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان حضور پیدا خواهد کرد.

مرحله هفتم اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان کشور از روز ۱۱ خرداد به میزبانی تهران آغاز و تا ۲۱ خرداد ماه زمان اعزام تیم ملی به رقابت‌های آسیایی ادامه خواهد داشت.

اردوی ملی پوشان ژیمناستیک هنری جوانان ایران به منظور آمادگی حضور در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ چین، برپا می‌شود.