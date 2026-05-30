پیگیری رفع مشکل ساکنان حریم ۶۰ متری دریا در بوشهر
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بر همراهی مجلس، کمیسیون قضایی و سازمان ثبت برای حل مشکل ساکنان حریم ۶۰ متری تاکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جعفر پورکبگانی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای تعیین تکلیف وضعیت حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر اقدامات و پیگیریهای متعددی را داشتهایم.
وی افزود: در هفته جاری به منظور تکلیف وضعیت حریم ۶۰ متری دریا در استان نشستی را با رئیس سازمان ثبت کشور خواهیم داشت تا مشکلات مردم در این راستا حل شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شهرستانهای دیلم و گناوه اقدامات خوبی صورت گرفته و حدود ۷۰ یا ۹۰ سند تکبرگ تحویل مردم شده است و در گناوه نیز این روند بهزودی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر همراهی مجلس، کمیسیون قضایی و سازمان ثبت برای حل مشکل ساکنان حریم ۶۰ متری، اظهار کرد: این موضوع باید در قالب لایحه یا مسیر قانونی مناسب پیگیری شود.
پورکبگانی اتصال استان به شبکه راهآهن را از مهمترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۶ استان از نعمت راهآهن برخوردارند و مردم بوشهر نباید از این حق محروم بمانند.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، گفت: منابع ناشی از آلایندگی نباید فقط صرف هزینههای جاری شهرداریها از جمله حقوق کارکنان و کارگران شود، بلکه باید بهگونهای مدیریت شود که خسارتهای واردشده به محیط زیست جبران شود.