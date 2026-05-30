پژوهش جدید تیمی از دانشمندان ایرانی در دانشگاه درکسل نشان می‌دهد که اگرچه استفاده از چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای سلامت روان رو به افزایش است، اما پیوند عاطفی با این ابزار‌ها می‌تواند خطرات جدی مانند اعتیاد روانی و بدتر شدن علائم بیماری را به همراه داشته باشد.

تیمی از پژوهشگران به سرپرستی «شادی رضاپور» و «الهام آقاخانی»، با تحلیل میلیون‌ها پیام در فضای مجازی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در سلامت روان پرداختند.

این تحقیق نشان می‌دهد که نیمی از بزرگسالان برای کاهش اضطراب و دریافت حمایت عاطفی به چت‌بات‌ها روی می‌آورند.

با این حال، محققان هشدار می‌دهند که این برنامه‌ها تاییدیه پزشکی ندارند.

بر اساس این پژوهش، در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان مکمل درمان (برای سازماندهی امور روزمره) مفید باشد، اما برقراری پیوند عاطفی عمیق با آن بدون هدف درمانی مشخص، منجر به ایجاد «وابستگی کاذب»، احساس گناه و انزوای بیشتر کاربران می‌شود.

دانشمندان تأکید دارند که هوش مصنوعی نباید جایگزین درمانگران انسانی شود.