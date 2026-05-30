نماینده کشورمان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در ماده ۳۰۰۰ متر به مدال نقره رسید و رکورد ملی ایران را شکست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در جریان برگزاری دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، هانیه شه پری نماینده شایسته تیم ایران در ماده ۳۰۰۰ متر موفق شد با ثبت رکورد ۹:۴۹.۴۲ دقیقه به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.

شه پری در این رقابت رکورد ملی ۳۰۰۰ متر جوانان و بزرگسالان ایران را هم شکست. رکورد ملی جوانان ایران پیش از این با زمان ۹:۵۸.۴۴ دقیقه در اختیار خود هاینه شه پری بود. رکورد ملی بزرگسالان ایران نیز با زمان ۹:۵۴.۱۱ دقیقه در اختیار پریچهر شاهی بود.

در این رقابت، "شانگو پان" ورزشکار چینی با رکورد ۹:۳۶.۰۲ دقیقه به عنوان قهرمانی رسید.

" دیلنوزا هوشموا" ورزشکار ازبکستانی نیز با ثبت زمان ۱۰:۲۹.۷۲ دقیقه سوم شد.

هانیه شه پری روز گذشته در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع نیز به مدال نقره رسید و ضمن ثبت رکورد جدید ملی، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را هم کسب کرده بود.

مریم احمدی دیگر ملی پوش کشورمان نیز در روز نخست مسابقات در ماده ۱۵۰۰ متر به مدال نقره دست یافت.