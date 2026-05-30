مستند «خادم و خیابان» به کارگردانی نسترن میاندشتی روایتگر همبستگی خودجوش مردمی در یک رویداد خیابانی در ایام جنگ تحمیلی رمضان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مستند «خادم و خیابان» با زیرعنوان «مقاومتی از جنس خاک و مهربانی از جنس امام رضا (ع)» که توسط نسترن میاندشتی ساخته شده، با نگاهی مشاهدهمحور و دانشگاهی، داستانی کمتر دیده شده از اتحاد و مهربانی مردم را روایت میکند. این فیلم که روایتگر ماجرای چایخانه امام رضا (ع) و خادمان آن است، نشان میدهد چگونه یک استکان چای در آن روزهای دشوار، به نمادی از همدلی و مقاومت مردمی تبدیل شد.
فیلمبرداری این مستند ۳۵ دقیقهای، بیش از یک ماه به طول انجامیده و مراحل تدوین آن به تازگی به پایان رسیده است. میثم کشاورز شرفی که در کارنامه خود تدوین مجموعه «زیر خاکیها» و سریال تلویزیونی «نجلا» را دارد، تدوین این اثر را بر عهده داشته است. همچنین رضا حسنخانی از چهرههای تلویزیون و سینما، به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور داشته است و نیز عاطفه دادخواه که در نظارت و برنامهریزی این مستند نقش داشته است.
یکی از وجوه ممتاز این مستند، شکلگیری آن در فضای آکادمیک و جهادی است. به گفته عوامل تولید، در ایامی که کلاسهای دانشگاه به دلیل شرایط جنگی تعطیل شده بود، استادان دانشگاه در کنار دانشجویان فیلمساز خود در یک حرکت جهادی و در دل خیابان، دست به خلق این اثر زدند تا از قاب دوربین، روایتی ناب از مردمی که با مهربانی و خاک، مقاومت را معنا کردند ثبت کنند. این اثر هماکنون روند اخذ مجوزهای لازم را سپری میکند و به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
عوامل اصلی این مستد عبارت است از: تهیه کننده و کارگردان: نسترن میان دشتی، مشاور کارگردان: رضا حسن خانی، تدوین، صدا، تیتراژ: میثم کشاورز شرفی، مدیر تولید: حسین خوشه، هماهنگکننده و برنامهریز: مهدی امیری، مدیر پشتیبانی: سعید کشاورز شرفی، مسئول روابط عمومی: فاطمه حاجی حسینی، ناظر کیفی: عاطفه دادخواه و راوی: زهرا امیری.