پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: عملیات اجرایی طرحهای توسعه شبکه آب و فاضلاب این شهرستان که نیمهکاره باقی مانده بودند، بهزودی از سر گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفریمفرد در بازدید از طرحهای توسعه شبکه فاضلاب شادگان اظهار کرد: تسریع در تکمیل طرحهای آب و فاضلاب، مطالبه جدی و بحق مردم شادگان است.
سرپرست فرمانداری شادگان، به حداقل رساندن مشکلات آب آشامیدنی مردم در مناطق شهری و روستایی شادگان را خواستار شد و افزود: با همافزایی و همراهی همه دستگاههای شهرستان و استان تلاش خواهیم کرد مشکلات موجود در این حوزه و زیرساختهای مرتبط به حداقل برسد و طرحهای متوقفشده در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار اجرایی شوند.
وی ادامه داد: مشکل شبکه آب و فاضلاب شهرستان شادگان به طور کامل برطرف نشده است، اما روند اجرای کار و شواهد موجود بیانگر عزم راسخ به منظور برطرف کردن کامل آن است.
عفریمفرد بیان کرد: شبکه آب و فاضلاب شادگان یکی از اساسیترین زیرساختهای شهری به حساب میآید که برای توسعه و رفع مشکلات آن نیازمند اعتبارات ملی و استانی است و امیدواریم متولیان امر همکاری لازم را داشته باشند.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و تنش آبی موجود در فصل گرما و همچنین چالش آب شور، برخی طرحها به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از شرایط گذشته، از جمله جنگ تحمیلی سوم، به صورت نیمهفعال یا راکد باقی مانده بودند که با بازدیدهای میدانی و پیگیریهای انجامشده، روند رفع موانع آنها در دستور کار قرار گرفته است.
هاشم خنفری افزود: شهرستان شادگان به دلیل پراکندگی جمعیتی و روستایی بودن بخش عمدهای از آن، و همچنین فرسودگی شبکههای آب، فاضلاب، برق و جاده، با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه است که نیازمند نگاه ویژه و اقدامات جهادی است.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با همکاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان و فرماندار شادگان، طرحها با جدیت پیگیری میشود و در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز در این بازدید گفت: بخشی از طرحهای توسعه شبکه آب و فاضلاب شادگان به دلیل برخی مشکلات اجرایی و شرایط گذشته به صورت نیمهفعال یا راکد باقی مانده بودند که با پیگیریهای انجامشده و بازدید میدانی، پیشبینی میشود بخش عمدهای از موانع این طرحها در هفته جاری برطرف شود و روند تکمیل آنها تسریع شود.
افشین حاتمی بیان کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش تنش آبی در شهرستان شادگان و بهبود وضعیت تامین آب شرب در تابستان پیش رو است.