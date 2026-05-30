به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خرامه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محمد رضایی بیان کرد: ماموران در بازرسی از این کامیون، ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز را در این شهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.