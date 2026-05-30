آزمون سراسری دانشگاه‌ها و آزمون دانشجو معلمان ۲۹ و ۳۰ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و آزمون دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می‌شوند.

دکتر رضا محمدی افزود: دانش آموزان آماده باشند تا در زمان اعلام شده در این آزمون شرکت کنند.

رئیس سازمان سنجش گفت: در گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور امسال ۶۰ درصد خواهد بود؛ ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم.

محمدی تصریح کرد: برای گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی، چون فقط آزمون عمومی برای آنها ملاک عمل است، پایه یازدهم ۱۰ درصد و پایه دوازدهم ۲۰ درصد و جمعاً ۳۰ درصد تاثیر سابقه تحصیلی است و ۷۰ درصد آن از نمرات آزمون سراسری خواهد بود.

به گفته وی دروس آزمون سوابق تحصیلی در پایه یازدهم امسال حداکثر ۶ درس خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آزمون‌های محوری در دستور کار سازمان است از جمله آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی، آزمون سراسری، کارشناسی ارشد، آزمون پذیرش دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) است که همگی در چارچوب اصل عدالت آموزشی برگزار می‌شوند.

وی گفت: سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت برگزاری مهم‌ترین آزمون‌های ورودی آموزش عالی و استخدامی کشور را بر عهده دارد.

محمدی افزود: شبکه ملی حفاظت و اجرای آزمون در ۳۱ استان کشور راه‌اندازی شده است

سمپاد و نمونه دولتی؛ نخستین تجربه سازمان سنجش

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای نخستین بار در تاریخ آموزش کشور، سازمان سنجش طراحی، اجرا و اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی را بر عهده گرفته است.

محمدی از برگزاری آزمون سمپاد و نمونه دولتی در روز جمعه ۲۹ خرداد ماه خبر داد.

وی تصریح کرد: ثبت‌نام این آزمون از ۷ تا ۲۳ اردیبهشت انجام شد و در مجموع ۵۱۶۲۸ نفر ثبت‌نام کردند که ۵۳ درصد آنان دختر و ۴۷ درصد پسر هستند.

به گفته وی از این عده، ۴۲ درصد در پایه هفتم و ۴۸ درصد در پایه دهم رقابت خواهند کرد. آزمون سمپاد و نمونه دولتی صبح جمعه ۲۹ خردادماه به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و اعلام نتایج در دهه اول مردادماه پیش‌بینی شده است.

محمدی از تهیه دفترچه راهنمای تخصصی برای این آزمون خبر داد و گفت: «محتوای دفترچه به‌گونه‌ای تدوین شده که برای خود دانش‌آموزان قابل فهم باشد و بخشی نیز به راهنمایی والدین و مشاوران اختصاص یافته است.»

آزمون کارشناسی ارشد؛ روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیر

رئیس سازمان سنجش گفت: آزمون کارشناسی ارشد روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد از امروز شنبه ۹ خرداد تا دوشنبه ۱۱ خرداد انجام می‌شود افزود: در این فرصت سه‌روزه، داوطلبان می‌توانند علاوه بر ثبت‌نام، حوزه آزمونی، رشته و گروه آزمایشی خود را تغییر دهند و اطلاعات اشتباه را ویرایش کنند.

وی تصریح کرد: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد، نیمه دوم مرداد اعلام می‌شود.

دکترا؛ نتایج نهایی تا دهه دوم مرداد

به گفته رئیس سازمان سنجش؛ آزمون دکترا در ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه هجدهم اردیبهشت اعلام و انتخاب رشته از نوزدهم اردیبهشت آغاز شد.

محمدی افزود: دانشگاه‌ها تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند مرحله دوم شامل مصاحبه، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و آزمون تخصصی احتمالی را برگزار کنند. اعلام نتایج نهایی دهه دوم مرداد پیش‌بینی شده است.

شبکه ملی اجرای آزمون؛ دستاورد جدید سازمان

محمدی از ایجاد شبکه ملی حفاظت و اجرای آزمون به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اخیر سازمان یاد کرد و گفت: «در گذشته بخش اجرا و حفاظت آزمون به‌صورت مجزا عمل می‌کردند؛ اکنون با هماهنگی استانداری‌ها، ستاد‌های استانی* در تمام ۳۱ استان راه‌اندازی شده تا بهترین فضا، نیرو و امکانات در اختیار داوطلبان قرار گیرد.»

تمامی اطلاعات و اطلاعیه‌های سازمان سنجش از طریق درگاه رسمی این سازمان در دسترس عموم است.

سهمیه ویژه برای آسیب‌دیدگان جنگ در دست بررسی است

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به سوالی درباره سهمیه داوطلبانی که در جریان جنگ اخیر خانه‌هایشان تخریب شده، گفت پیشنهاد‌هایی در این زمینه مطرح شده، اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

محمدی افزود: سهمیه‌های موجود شامل مناطق، ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا می‌شود و کسانی که بنیاد شهید یا نهاد‌های متولی آنها را معرفی کنند، از این سهمیه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد وزیر آموزش و پرورش این موضوع را چندین بار با وی در میان گذاشته و بررسی‌ها ادامه دارد، اما تاکنون سهمیه مستقلی برای آسیب‌دیدگان از تخریب منازل تعریف نشده است.

سازمان سنجش سوالات و کلید آزمون‌ها را منتشر می‌کند

رئیس سازمان سنجش با اشاره به رویه‌های بین‌المللی در حوزه سنجش و اندازه‌گیری گفت: در هیچ‌جای دنیا نهاد‌های برگزارکننده آزمون، سوالات را منتشر نمی‌کنند، زیراکه این سوالات باید در بانک سوال نگهداری شده و در آزمون‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

محمدی افزود: با این حال سازمان سنجش به دلیل اهمیت آرامش روانی داوطلبان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون سوالات را منتشر می‌کند. علاوه بر این، هم کلید اولیه و هم کلید نهایی پس از دریافت و بررسی بازخورد‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد تمام سوالات بر اساس سرفصل‌های مصوب آموزش و پرورش و در تعامل مستقیم با دفتر برنامه‌ریزی و کتب درسی طراحی می‌شود و انطباق کامل با محتوای کتب درسی دارد.

محمدی در پایان یادآور شد بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی معتبر مانند ETS آمریکا برای انتشار کلید و بررسی اعتراضات هزینه جداگانه دریافت می‌کنند، اما سازمان سنجش این خدمات را بدون هزینه اضافی ارائه می‌دهد.

سازمان سنجش برنامه تحولی ارتقای کیفیت آزمون‌ها را اجرا کرد

رئیس سازمان سنجش از اجرای برنامه جامع تحولی برای ارتقای کیفیت طراحی سوالات خبر داد و گفت: در این برنامه ابتدا سوالات سال‌های گذشته به‌طور کامل تحلیل شد و بازخورد لازم به طراحان داده شد.

محمدی افزود: تمامی طراحان سوال متناسب با نظام صلاحیت حرفه‌ای در دوره‌های بازآموزی شرکت کردند و در مواردی که طراحی سوالات چالش‌برانگیز بود، تغییرات لازم اعمال شد. همچنین مرکز آزمون‌سازی و روان‌سنجی سازمان نیز آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کرد.

وی اعلام کرد: برنامه تحولی سازمان سنجش پس از نهایی شدن به‌صورت کامل در درگاه رسمی این سازمان منتشر خواهد شد تا عملکرد یک‌ساله اخیر به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

محمدی در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت فرایندی مستمر است، گفت: هیچ نهادی نمی‌تواند ادعا کند به کیفیت مطلق رسیده؛ ما مسیری را آغاز کرده‌ایم و هدف ما دستیابی به آزمون‌هایی با بالاترین سطح کیفی است.

تأخیر در برخی مراحل آزمون‌ها، اجتناب‌ناپذیر است

رئیس سازمان سنجش با اشاره به شرایط خاص کشور، تأخیر در برخی مراحل آزمون‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: تمام تلاش سازمان بر این است که آزمون‌ها در زمان مناسب برگزار و نتایج به‌موقع اعلام شود، اما با توجه به شرایط موجود، تأخیر جزئی از کار خواهد بود.

محمدی افزود: کارکنان سازمان در دو شیفت کاری فعالیت می‌کنند و تمام استاندارد‌های لازم برای برگزاری آزمون رعایت خواهد شد.

وی همچنین درباره اختلاف تاریخ اعلام‌شده از سوی آموزش و پرورش توضیح داد که موضوع سوءتفاهمی بود که برطرف شده و تاریخ‌های اعلام‌شده توسط سازمان سنجش ملاک عمل است. در این زمینه آزمون‌ها و فرایند انتخاب رشته و اعلام نتایج به‌صورت مجزا برگزار خواهد شد.

محمدی گفت: جدول زمان‌بندی در دست اجراست و پس از برگزاری آزمون، اطلاع‌رسانی درباره مراحل بعدی در زمان مناسب انجام خواهد شد. امیدواریم در سال‌های آتی در شرایط عادی بتوانیم تمام مراحل را در موعد مقرر به انجام برسانیم.