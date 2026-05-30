معاون برق وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو برای ایجاد انگیزه در اصلاح الگوی مصرف، طرح تشویقی ویژهای را از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه اجرا میکند. بر این اساس، تمامی مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول تخفیف تا۳۰ درصد در بهای قبض برق خواهند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو،با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تامین برق ۴۲ میلیون مشترک در بخش های کشاورزی،صنعت،خانگی و تجاری گفت:یکی از مهمترین کارهای وزارت نیرو تأمین برق در اوج گرما تابستان است تا بتواند برق این مشترکان را تأمین کند.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم یک برنامه ۱۴ مگا پروژهای ۱ تعریف شد و برای امسال هم برنامه ۱۴ مگاپروژه ۲ را تعریف کردهایم، این ۱۴ پروژهها عظیم هستند و فقط برای سال جاری میزان نیروگاههای تجدیدپذیر که ابتدای دولت ۱۲۵۰ مگاوات بوده است را به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسانیم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: در برنامه هفتم پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۱۲ هزار مگاوات برسد و وزارت نیرو خود را در فشار زیادی قرار دادکه بتواند این هدف را امسال محقق کند در حال حاضر هم حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر داریم.همچنین قرار است ۳ هزار مگاوات نیروگاههای حرارتی را توسعه دهیم همچنین ما دوهزار کیلومتر خط انتقال جدید برق را احداث خواهیم کرد و حدود ۷۰ الی ۸۰ ایستگاه پست فشار قوی به پستهای انتقال و توزیع هستند را احداث کنیم.
رجبی مشهدی بیان کرد: هوشمند سازی کنتورهای هوشمند هم یکی دیگر از کارهایی است که در دستور کار وزارت نیرو است تا بتوانیم از کنتورهای هوشمندبرای مقابله با پدیدهپدیدهای نامتعارف مانند برق دردی، رمز ارز و ... که غیر قانونی از برق استفاده میکنند مقابله کنیم.
به گفته معاون وزیر نیرو، ما باشدت با فعالیت در حوزه رمزارزها برخورد میکنیم و همچنین تشویقهای خوبی را هم گذاشتهایم که به ازای هر دستگاه ماینر که کشف میشود یک پاداش قابل ملاحظهای خواهیم داشت،متاسفانه هر دستگاه ماینر مطابق یک کولر گازی برق مصرف میکند
وی گفت:همچنین سرمایهگذاری وزارت نیرو در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف در حال بهبود سازی است و امیدواریم این روند رو به رشد ادامه یابد، در تابستان امیدواریم از بخش از پروژها استفاده کنیم.
به گفته رجبی مشهدی این ۱۴ مگا پروژه مصادف با جنگ تحمیلی سوم شد که نیروهای جان بر کف وزارت نیرو تلاش زیادی داشتند تا مردم احساس خاموشی نداشته باشند، در مجموع ۶ هزار حادثه اتفاق افتاد که با تلاش همکاران و بخش خصوصی رفع شد.
رجبی مشهدی افزود: همچنین جای تشکر دارد برخی از شرکتهای خصوصی در زمان جنگ انبار کالاهای خود را باز و در اختیار ما گذاشتند تا خدمت گذاری متوقف نشود.
معاون وزیر نیرو ب اشاره به اسیب برخی صنایع در جنگ تحمیلی سوم ادامه داد: برخی از نیروگاههای صنایع هم متاسفانه در جنگ دچار آسیب شدند و وزارت نیرو تکلیف خود میداند که برق رسانی به قسمت صنایع پتروشیمی را تا به مدار امدن انها به چرخعه انجام دهد، در حال حاضر توانستهایم۹ برابر سال گذشته برق را عرضه کنیم.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات نزدیک شده است و میزان تقاضای برق در کشور ۸۰ هزار مگاوات است در سال گذشته رشد برق برای اولین بار متوقف شد و امسال هم برنامه داریم بدون اینکه رفاه مردم تحت تاثیر جدی قرار گیرد میزان تقاضا را کاهش دهیم.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق، ناترازی برق به تدریج با گرم شدن هوا میزان ناترازیها افزایش میابد.
رجبی مشهدی ادامه داد: همچنین صنایع کشور اقدام به احداث نیروگاه سازی کردهاند ولی ما در حوزه تأمین برق صنایع برنامه داریم و اگر کسی اقدام به تاسیس نیروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی کند میتواند برق خود را در تابلوهای برق آزاد و سبز عرضه کند.
به گفته رجبی مشهدی، در این دوسال شکل گرفته بازار بورس انرژی و عرضه برق در تابلو سبز انرژی نسبت به سال گذشته بیش از ۳ تا ۴ برابر شده است، همچنین در روزهای تعطیل که مصرف برق کاهش پیدا میکند میتوانند برق بیشتری را مصرف کنند و میتواند با جابه جایی مصرف از روز عادی به روز تعطیل تولید خود را جبران کنند.
وی افزود: آسیب دیدگی در بخش صنعت سنگین است و تکلیف خود میدانیم این بخش را در اولویت تأمین برق قرار دهیم ولی در عین حال که مردم در میدان بودهاند و باعث موفقیت کشور شدهاند در حوزه صرفه جویی هم میتوانند کمک کنند،اگر صنایع آسیب دیده را خارج کنیم میزان برق تحویلی به سایر صنایع فعال در کشور نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته و این رقم مطلوبی است.
معاون وزیر نیرو: اگر هر مشترک یک لامپ را خاموش کند معادل هزارمگاوات کاهش مصرف را در پی خواهد داشت که این خود معادل دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی کمک به کشور میکند.
وی افزود: همچنین ۱۰ میلیون مشترک در بخش گرمسیر کشور هستند که ۵ میلیون بیش از دو کولر دارند اگر این مشترکین بتوانند یک کولر را خاموش نگه دارند میتواند تا ۱۰ هزار مگاوات در کاهش مصرف کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه حتی ۱۰ درصد صرفهجویی در این بخش تأثیری حیاتی بر پایداری شبکه سراسری دارد، افزود: وزارت نیرو برای ایجاد انگیزه در اصلاح الگوی مصرف، طرح تشویقی ویژهای را از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه اجرا میکند. بر این اساس، تمامی مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول تخفیف تا۳۰ درصد در بهای قبض برق خواهند شد.
رجبی مشهدی در خصوص تغییر ساعت برای کاهش انرژی گفت:حدود هزار مگاوات کاهش مصرف با تغییر ساعت انجام میشود و وزارت نیرو پیگیری این موضوع بوده و این در کمیسیون اجتماعی در حال طرح است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد
رجبی مشهدی در پایان از دعوت مردم به پویش 25 درجه گفت: طرح صبا را هم داریم که بانوان و دانش آموزان میتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند.