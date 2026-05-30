معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزشوپرورش خوزستان گفت: ۱۶۲ طرح ورزشی ویژه دانشآموزان و مدارس در استان کلید خورده است که تا بازگشایی مدارس تکمیل و راهاندازی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عامری بیان کرد: این طرحها شامل چمن مصنوعی، کفپوش روباز، اتاق ورزش و تعمیر و بهینهسازی فضای ورزشی است که برای سال تحصیلی جدید، برای استفاده دانشآموزان آماده خواهند شد.
وی گفت: سرانه ورزشی استان در قالب طرح میدان همدلی به ۰.۴۲ مترمربع به ازای هر دانشآموز افزایش یافته است و میانگین سرانه کشور ۰.۴۸ مترمربع است؛ برای رسیدن به این میانگین لازم است طرحهای بیشتری عملیاتی شود.
عامری با بیان اینکه در هفته سلامت امسال که از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه بود، با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش، ۴۰ اتاق بهداشت و ۴۴۱ سرویس بهداشتی تجهیز و تعمیرشده در استان افتتاح شدند.
معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: در هفته سلامت سال گذشته ۵۰ طرح ورزشی بهرهبرداری شد و تمام تلاش بر این است که دانشآموزان استان امکانات و فضای بیشتری را برای ورزش داشته باشند.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش خوزستان پیش از این اعلام کرد سیاست محوری آموزشوپرورش خوزستان بر پایه عدالت در سلامت استوار است و در همین راستا، نهضت ایجاد فضاهای ورزشی و بهداشتی با شتاب بالایی در حال پیگیری است.