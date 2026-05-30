به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در راستای صیانت از آب‌های زیرزمینی، ماموران پاسگاه انتظامی ابرج، باخبر شدند که افرادی به صورت غیرمجاز در زمینه حفر چاه در یکی از روستا‌های این شهرستان فعالیت می‌کنند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ فریبرز مردانی افزود: با هماهنگی قضایی ماموران به محل اعزام و ۲ دستگاه آلات و تجهیزات حفاری توقیف و پنج نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت با درخواست از همشهریان گفت: در صورت اطلاع از هرگونه حفاری غیرمجاز در این شهرستان، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.