آرمان درویش نسبت به حذف نام خود واکنش نشان داد
آرمان درویش بازیگر سینما، در متنی که همراه با پرچم ایران در صفحه اش منتشر کرد نسبت به سکوهای نمایش فیلم که نام او را از فهرست بازیگران در سکوهای خود حذف کردهاند واکنش نشان داد.
« حذف نام از پلتفرم مهم نیست ، باید تا در یاد مردم بمانیم …تا ابد برای ایران »
آرمان درویش بازیگر جوان سینما که در چند اثر نمایش خانگی نیز ایفای نقش داشته است با این متن به حذف نام خود از مواد تبلیغاتی سکوهای نمایشی برای آثاری که منتشر میکنند اشاره کرده است .
این بازیگر در ایام جنگ تحمیلی سوم از جمله چهره هایی بود که نسبت به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و رهبر شهید سکوت نکرد و با انتشار پرچم ایران ، سمت خود را مشخص کرد.
او در گفتگو با رسانه ها همچنین نسبت به کسانی که سکوت کرده اند و یا به اصرار برخی نهادها و مدیران ، منافقانه رفتار میکنند و منافع شخصی را در نظر میگیرند اظهار نظر کرده بود . که به نظر میرسد مجموع این ابراز عقیده ها به مراقب برخی گردانندگان پلتفرم های خانگی خوش نیامده و اقدام به حذف نام و تصویر او کرده اند.