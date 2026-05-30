به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سجاد عالیخانی گفت:پویش ملی و نمایشگاهی «هزار میدان، هزار بازار» در بنای تاریخی و هویت‌مند شهرستان‌ بروجرد آنرا شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه پویش «هزار میدان، هزار بازار» تنها یک نمایشگاه نیست، افزود: این رویداد، ویترینی از تلاش‌های جهادی در حوزه اشتغال‌زایی است و صنایع‌دستی را باید کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

عالیخانی بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌های حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تاکنون بیش از ۶۵۰ طرح تولیدی و کارآفرینی در استان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌ است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی لرستان افزود: بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پویش اختصاص یافته که در این زمینه برای بیش از ۷۰۰ نفر از هنرمندان و جوانان مستعد لرستان شغل ایجاد شده است.

وی گفت: با تمرکز بر آموزش‌های تخصصی و به‌روزرسانی رشته‌های بومی، کیفیت تولیدات هنرمندان لرستانی به استانداردهای جهانی نزدیک شده و حاصل این تلاش‌ها، کسب ۸ نشان بین‌المللی یونسکو و ۸۲ نشان ملی کیفیت بوده است.

عالیخانی با اشاره به ضرورت ورود صنایع‌دستی به بازارهای نوین افزود: هدف نهایی ما تبدیل «هنر محض» به «هنر ثروت‌آفرین» است و در این مسیر، از حضور صنعتگران در فضای مجازی، برندسازی محصولات و ایجاد بسترهای فروش حمایت می‌کنیم تا واسطه‌ها کاهش یافته و ارزش افزوده مستقیم به تولیدکننده برسد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی لرستان گفت: صنایع‌دستی لرستان بن‌بست‌ناپذیر است و ما متعهدیم با تمام توان در مسیر توسعه ی بازار، برندسازی و معرفی جهانی آثار هنرمندان این دیار گام برداریم.