مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: با هدف بهره‌مندی پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان دسترسی به برترین پایگاه‌های اطلاعاتی علمی کشور به‌صورت رایگان در کتابخانه‌های استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، پریسا محمدی افزود:از ابتدای سال، بیش از ۲ هزار و ۷۲۵ عنوان نشریه و مقاله تخصصی در قالب خدمات پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس اعضا قرار گرفته است. این پایگاه‌ها بستری مناسب برای تمامی افرادی است که به دنبال افزایش دانش خود در حوزه‌های گوناگون علمی هستند و با ارائه خدمات پیشرفته جست‌و‌جو و دسترسی سریع، روند تحقیق را برای متقاضیان تسهیل کرده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در معرفی این منابع تخصصی توضیح داد: در حال حاضر کتابخانه‌های عمومی استان اشتراک پایگاه‌های معتبری، چون "سیویلیکا" و "نورمگز" را در اختیار دارند. پایگاه علمی سیویلیکا به عنوان یک دایره‌المعارف تخصصی، امکان دسترسی به بیش از ۲.۵ میلیون سند علمی، ۱۴ هزار کنفرانس و هزاران رزومه علمی را فراهم کرده است. همچنین پایگاه نورمگز با تمرکز بر علوم انسانی و اسلامی، دسترسی به متن کامل بیش از ۱.۳ میلیون مقاله از حدود ۳ هزار مجله علمی-پژوهشی را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی میسر ساخته است.

وی در خصوص بهره‌مندی از این خدمات اظهار کرد: مشاهده متن کامل مقالات در این پایگاه‌ها معمولاً نیازمند اشتراک و پرداخت هزینه شخصی است، اما با حمایت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، این امکان به‌صورت کاملاً رایگان برای تمامی اعضای کتابخانه‌های عمومی استان فراهم شده است تا گامی موثر در راستای کاهش هزینه‌های پژوهشی و ترویج فرهنگ مطالعه تخصصی برداشته شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پایگاه‌های مذکور، بهره‌گیری از پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز برای اعضا فراهم است. هدف ما از ارائه این خدمات، توانمندسازی علمی اعضا و فراهم‌سازی فضایی پویا برای پژوهشگران است تا بتوانند با استفاده از این ابزار‌های کارآمد، به منابع دست‌اول علمی در رشته‌های مختلف دست یابند و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های علمی استان باشیم.