فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: ۱۲ نفر از عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در كيش دستگیر و بیش از ۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر نيز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، با اشاره به اجراي طرح ۷۲ ساعته آرامش در شهر با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی تفرجگاه‌ها، گفت: با توجه به مطالبات مردم و برخورد قاطع با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر، طرح آرامش در شهر اجرا شد.

او افزود: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر كيش با رصد اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه‌ هاي سوداگران مرگ، ۱۲ نفر از عناصر حمل، توزیع و خرده‌فروش مواد مخدر و ۴۳ معتاد متجاهر و افراد بدون مکان را که به نوعي آسایش عمومی را سلب كرده بودند، دستگیر و برای انجام مراحل قانونی و درمانی به دستگاه قضايي تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به حساسیت کنترل مبادی ورودی كيش، تصریح کرد: بخشی قابل توجه از کشف مواد مخدر در این طرح با تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی به دست آمده و مواد مخدر كشف شده، پیش از ورود به چرخه توزیع و مصرف در مسير انتقال، کشف و ضبط شدند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به شرایط كشور در جنگ تحمیلی سوم و حساسیت بیش از پیش اجرای ماموریت‌های انتظامی تاکید کرد: شناسایی و دستگیری عناصر توزیع خرد و کلان موادمخدر، پاکسازی تفرجگاه‌ها و جمع آوری معتادان و افراد بدون مکان از اولویت‌های اصلی پلیس کیش است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از شهروندان و گردشگران خواست هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را به كارشناسان تخصصي در مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ گزارش كنند.