به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس با تأکید بر نقش کلیدی گزارش‌های شهروندان در شناسایی مراکز غیرقانونی، از افزایش سقف و مبلغ پاداش نقدی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید، پاداش کشف ۱۰ ماینر اول به ۳ میلیون تومان و ۱۰ ماینر دوم به ۲ میلیون تومان برای هر دستگاه افزایش یافته است.

رستمی تاکید کرد: همچنین سقف کل پاداش پرداختی به گزارش‌دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش داده و علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، پاداش نقدی دریافت کنند