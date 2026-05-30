به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدجمال هادیان، مدیر انتشارات علمی و فرهنگی، از چالش‌های این انتشارات دیرپا و برنامه‌های آن برای تجربه در عرصه‌های جدید گفت.

وی از ورود این انتشارات قدیمی به حوزه نشر بین‌الملل خبر داد و گفت: ما در یک سال گذشته ضمن انجام اصلاحات لازم، مذاکرات بین‌المللی را نیز آغاز کردیم. با سفرای برخی از کشور‌ها در این زمینه تفاهماتی داشتیم. در چین، به ویژه بعد از جنگ‌های اخیر، علاقه‌مندی به تاریخ و فرهنگ ایرانی زیاد شده است. به همین جهت مذاکراتی را برای ترجمه معکوس برخی از کار‌ها به چینی انجام دادیم.

به گفته هادیان؛ در جهان عرب، به دلیل تلاشی که ایران در برابر اسرائیل می‌کند، مردم جهان عرب به ایرانی‌ها افتخار می‌کنند؛ از این رو با مترجمانی صحبت کردیم تا برخی از کارهایمان ترجمه شود.

وی با بیان اینکه در فرانکلین تاکنون این امر سابقه نداشته که در زمینه ترجمه معکوس حرکت کنیم، افزود: اگر زیرساخت‌ها درست نبود، نمی‌توانستیم روی این کار متمرکز شویم و کار‌های بین‌المللی انجام دهیم.

به گفته مدیر انتشارات علمی و فرهنگی؛ الان نویسندگانی از روسیه و یونان داریم که پیشنهاد کارشان را به ما دادند؛ در همین دوره جنگ. امیدواریم با یاری فرهیختگان، وارد فضای بین‌المللی می‌شویم، به ویژه در حوزه ایران.

هادیان از راه‌اندازی طرحی جدید در انتشارات خبر داد و گفت: پروژه‌ای با نام «ایران» را با همکاری برخی از مؤسسات کلید زدیم که در آن بیش از ۶۰ عنوان کتاب که نیمی از آنها درباره تاریخ ایران و نیمی دیگر درباره بهترین کتاب‌ها و گزیده کتاب‌ها درباره ادبیات فارسی از شفیعی کدکنی، سیدجعفر شهیدی، کریم کشاورز و... است، در این پروژه منتشر خواهد شد و قابلیت چاپ به دیگر زبان‌ها خواهد داشت. قرار است در شرایطی که پایدار شدیم، وارد این فاز بین‌الملل شویم.