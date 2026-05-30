رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از ارائه ۱۴۲ هزار و ۳۷۱ خدمت درمانی و بهداشتی به زائران ایرانی حج تمتع تا صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، گفت: تا صبح امروز، مجموع خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی به ۱۴۲ هزار و ۳۷۱ مورد رسیده است.

وی افزود: از این تعداد ۵۳ هزار و ۳۹۱ مورد ویزیت عمومی، ۱۶ هزار و ۲۰۳ مورد ویزیت تخصصی به حجاج ارائه شده و در مجموع ۶۹ هزار و ۵۹۴ مورد ویزیت برای حجاج ارائه شده است. ۱۸ هزار و ۱۹۹ مورد خدمات پرستاری و ۵۴ هزار و ۵۳۱ مورد سایر خدمات درمانی و بهداشتی توسط کادر پزشکی و درمانی ارائه شده است.

مرعشی ادامه داد: تاکنون ۱۷۷ نفر از حجاج برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند که از این تعداد، ۱۵۲ نفر پس از طی مراحل درمان ترخیص شده‌اند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به آخرین وضعیت بستری‌ها تصریح کرد: ۴ نفر از زائران در بیمارستان بستری هستند و متأسفانه تاکنون ۴ نفر از حجاج نیز جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین سخنگوی سازمان جمعیت هلال‌احمر گفت:تاکنون بیش از ۶۹ هزار زائر توسط تیم درمانی هلال‌احمر ویزیت شده‌اند.

مجتبی خالدی با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر مسئولیت سلامت حجاج را به عهده دارد، در خصوص خدمات ارائه شده به زائران در حج تمتع امسل تصریح کرد: سازمان جمعیت هلال‌احمر مسئول سلامت حجاج و ارائه خدماتی مانند واکسیناسیون، راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی، ویزیت زائران و پایش سلامت همه زائران است.

وی ادامه داد: در حوزه درمان و بهداشت، علاوه بر خدمات درمانی، اقدامات مربوط به بهداشت محیط و همچنین تهیه و توزیع غذا برای زائران نیز انجام شد و نظارت‌های خاص خودمان را در این بخش‌ها داشتیم.

وی با بیان اینکه خدمات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: پایگاه‌های ما همچنان فعال هستند و تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، چهار نفر در بیمارستان‌های ما بستری هستند. خالدی در پایان با اشاره به نوع مراجعات زائران گفت: بیشتر مراجعات مربوط به بخش اورژانس بوده و عمده خدمات هم ویزیت‌های عمومی است.