به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت از اجرای طرح پایش و مراقبت فعال بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در مناطق روستایی به‌ویژه در حاشیه مناطق حیات‌وحش این شهرستان خبر داد.

جهانبخش رنجبر قراچه، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی گفت: برای حفاظت از سرمایه دامی و همچنین حفاظت از حیات‌وحش منطقه، عملیات پایش و مراقبت بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سطح شهرستان باشت و مناطق همجوار زیستگاه‌های حیات‌وحش در حال انجام است.

رنجبر قراچه با بیان اینکه این بیماری یکی از بیماری‌های بسیار مهم و خسارت‌زای دامی است که می‌تواند جمعیت دامی را درگیر کند، افزود: در صورت عدم شناسایی و کنترل به‌موقع، خسارات اقتصادی و بهداشتی قابل توجهی به‌دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی به‌صورت میدانی در روستاها، مناطق عشایری و حاشیه زیستگاه‌های حیات‌وحش شهرستان حضور دارنداضافه کرد: در این طرح، وضعیت دام‌های سبک از نظر علائم بالینی، تلفات احتمالی و سابقه تماس با مناطق پرخطر بررسی شده و آموزش‌های لازم نیز به دامداران و بهره‌برداران ارائه می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت ادامه داد: از دامداران انتظار داریم ضمن رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، هرگونه تلفات غیرعادی، علائم مشکوک یا کاهش ناگهانی تولید را سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز دامپزشکی اطلاع دهند تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری شود.