سارق قطعات و محتویات خودرو با اعتراف به ۲۰ سرقت در کازرون دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در حوزه کلانتری ۱۱ محمدیه این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حمیدرضا افزود: ماموران انتظامی با افزایش گشت‌های هدفمند و بررسی سوابق سارقان حرفه‌ای شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بیان اینکه سارق در بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد گفت: در این خصوص ۲ مالخر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.