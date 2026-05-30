پخش زنده
امروز: -
۲ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان فارس امحاء و از چرخه مصرف خارج شد ، این دستگاهها معادل برق مصرفی ۲۰ هزار خانوار را به خود اختصاص میدادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای پایداری شبکه برق و جلوگیری از اخلال در تأمین انرژی و با هدف جلوگیری از بازگشت دستگاههای استخراج غیرمجاز به چرخه مصرف و صیانت از برق پایدار، این تعداد دستگاه با همکاری ارگانهای ذیصلاح و مطابق با شیوهنامه سازمان اموال تملیکی امحاء شدند.
فرشید رستمی با تأکید بر اینکه مصرف بالای برق توسط این دستگاهها تهدیدی جدی برای صنعت برق و تأسیسات شبکه است، افزود: هر دستگاه استخراج رمزارز بهطور میانگین معادل مصرف ۱۰ خانوار برق مصرف میکند که فعالیت غیرمجاز آنها، بهویژه در فصل تابستان، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری وارد میسازد.
رشد کشفیات و برخورد قاطع قانونی
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از رشد قابل توجه کشف و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز در سال جاری خبر داد و گفت: با تعامل دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی، از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۳ دستگاه غیرمجاز از ۶ مرکز شناسایی، کشف و ضبط شده است.
وی تصریح کرد: با متخلفان این حوزه طبق قانون برخورد قاطع صورت میگیرد و تمامی دستگاههای کشفشده برای امحاء به مراجع قضایی تحویل داده میشوند.