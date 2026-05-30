بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد سبحانی گفت: آفت کرم میوهخوار خرما یکی از آفات مهم میوه خرماست که بیشتر در زمانی بروز میکند که میوهها هنوز کوچک هستند؛ یعنی حدود یک ماه تا یک ماه و نیم پس از گردهافشانی، زمانی که میوهها شروع به رشد و درشت شدن میکنند.
وی افزود: این آفت در همه مناطق بهصورت فراگیر مشاهده نمیشود، اما در برخی مناطق و بسته به شرایط آبوهوایی، ممکن است خسارت آن افزایش یابد به همین دلیل لازم است باغداران در این بازه زمانی، مراقبت و پایش دقیقتری از نخلستانهای خود داشته باشند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به نشانههای آلودگی این آفت، اظهار کرد: کرم میوهخوار خرما که در برخی مناطق با نامهای «کرم میوه خوار» یا «سرخه و سرخک» نیز شناخته میشود، باعث میشود میوههای آلوده پوستی سفت و رنگی متمایل به قرمز آجری پیدا کننداین میوهها یا روی خوشه باقی میمانند و یا دچار ریزش شده و زیر نخل میافتند.
وی ادامه داد: البته باغداران باید ریزش طبیعی میوه در نخل را نیز مدنظر داشته باشند، زیرا نخل بهطور طبیعی و هورمونی بخشی از بار خود را تنظیم میکند، اما اگر میزان ریزش بیش از حد معمول باشد، میتواند نشانهای از خسارت این آفت باشد.
سبحانی تصریح کرد: با پایش مستمر و تشخیص بهموقع، باغداران و کارشناسان میتوانند مشخص کنند که آیا جمعیت آفت به آستانه خسارت اقتصادی رسیده است یا خیر؛ یعنی آیا نیاز به مبارزه و کنترل وجود دارد یا نه.
وی گفت: در بسیاری از سالها، این آفت به دلیل آنکه نوعی تنککننده طبیعی میوه به شمار میرود و خوشهها را به شکل متعادل تنک میکند، نیازی به مبارزه شیمیایی ندارد و باغداران با بررسی شرایط نخلستان میتوانند درباره ضرورت یا نبود ضرورت سمپاشی تصمیمگیری کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در مواردی که آفت به حد خسارتزا برسد، استفاده از حشرهکشهای توصیهشده از سوی کارشناسان حفظ نباتات میتواند در کنترل آن مؤثر باشد. برخی از این سموم که برای کنترل کنه نیز بهکار میروند، قابلیت کنترل این آفت را هم دارند.
وی بیان کرد: از جمله سموم مورد استفاده برای کنترل کرم میوهخوار خرما میتوان به مالاتیون و سایپرمِترین اشاره کرد که باید با نظر کارشناسان و بر اساس میزان مصرف توصیهشده استفاده شوند تا کنترل موفق آفت انجام شود.