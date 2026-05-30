به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت:همه دستگاه‌های دولتی استان مکلف هستند مشکلات و موانع موجود جهت تسهیل سفر زائران به کشور عراق درایام اربعین را از مرز بررسی و برطرف کنند.

رضا رحمانی درجلسه ستاد اربعین استانی با اعلام اینکه همه مسئولان باید قدر این فرصت خدمت به زائران امام حسین رامغتنم بدانند افزود:ازظرفیت رسانه استانی باید به بهترین شکل ممکن برای تبلیغ و اطلاع رسانی مرز تمرچین استفاده شود.

وی با اعلام اینکه سال قبل بیش از ۱۵۰ هزار زائر از مرز تمرچین وارد کشور عراق شدند افزود:ستاد اربعین وخدمت به زائران فراتر از وظایف اداری بوده وباید با انگیزه‌ای معنوی ومسئولانه دنبال شود.

ناصر حجازی فر مدیرکل صداوسیمای استان هم دراین جلسه بااشاره به اینکه رسانه استان سال گذشته رتبه برتر برقراری ارتباط بامرز رادربین استان‌های مرزی کسب کرد گفت:برای پوشش ثابت تصویری درمرز تمرچین مکان خاصی بایدازسوی ستاداربعین برای صداوسیمای استان اختصاص داده شود.

فرامرز اسدی سر کنسول ایران در اربیل عراق هم با اشاره به اینکه هم اکنون منطقه شمال‌غرب شرایط بهتری برای زائران اربعین داردگفت:درسفر اربعین باید کرامت زائر وهزینه ارزانی سفر مد نظر قرار گیرد.

دراین جلسه مسئولان کمیته‌های زیر ساخت، حمل و نقل و مواکب و اسکان و تغذیه گزارشی از عملکرد خود در سال گذشته را ارائه کردند.