مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، ویژگی‌ ها و نحوه ورود و کاربرد سامانه ثبت ادعا و ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سید مرتضی مولوی‌ پور گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مقرر شده تمام نقل و انتقالات بصورت رسمی انجام شود و باب مبایعه نامه و اسناد عادی بسته خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: سامانه ثبت ادعای مالکیت به عنوان یک ابزار حقوقی و فناوری‌ محور، نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت افراد و نهادها دارد. این سامانه طراحی شده است تا فرآیند ثبت، پیگیری و مدیریت ادعاهای مالکیت را تسهیل کند و اطمینان حاصل کند که حقوق مالکیت فکری و مادی به درستی رعایت می‌ شود. این سامانه به افراد و سازمان‌ ها اجازه می‌ دهد تا ادعاهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و از مزایای سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای اداری بهره‌ مند شوند.

مولوی‌ پور گفت: با استفاده از این سامانه، اطلاعات مربوط به مالکیت به صورت دقیق و جامع ذخیره و مستندسازی می‌ شود که این امر به کاهش اختلافات حقوقی و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌ کند.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی از تاریخ اول آذر ۱۴۰۴ تا سوم اردیبهشت امسال، حدود ۱۴۰۰ ادعا توسط اشخاص در سامانه یادشده ثبت شده است.

در این نشست اعلام شد پس از سال‌ها پیگیری و تلاش شبانه‌ روزی اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو مشهد، معضل دیرینه و پیچیده پلاک ۳۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد (اراضی حاجی‌ آباد) تعیین تکلیف شد.

این اراضی پیش از انقلاب اسلامی مورد افراز قرار گرفته بودند اما پس از انقلاب، بخش بزرگی از آن‌ ها مصادره و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت. در کنار سهم دولت، آستان قدس رضوی و صدها نفر از مردم بومی منطقه نیز در این پلاک دارای حقوق مالکانه بودند. وجود حدود هزار ذینفع، تفاوت حدود ثبتی با تصرفات میدانی و واگذاری‌ های قدیمی، این پرونده را به یکی از پیچیده‌ ترین چالش‌ های ثبتی استان تبدیل کرده بود.