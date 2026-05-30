پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با بیان اینکه غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نقشه راهی برای تمام طول زندگی است، گفت: ترویج سیره حضرت علی (ع) و نهادینهسازی فرهنگ علوی در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در آیین رونمایی از پوسترهای برنامههای دهه ولایت و امامت خوزستان در استانداری، با اشاره به جایگاه رفیع رویدادهای سرنوشتساز در تاریخ اسلام، بیان کرد: در تاریخ جهان، چهار رویداد عظیم و تحولآفرین وجود دارد که سه مورد آن شامل بعثت پیامبر (ص)، عید سعید غدیر خم و عاشورای حسینی به وقوع پیوسته است.
وی با بیان اینکه واقعه عاشورا نتیجه محقق نشدن غدیر بود، افزود: چهارمین واقعه بزرگ که مسلمانان مشتاقانه در انتظار آن هستند، ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
موالیزاده با اشاره به اهمیت واقعه غدیر خم تصریح کرد: غدیر حادثهای است که دانشمندان بسیاری در طول تاریخ پیرامون ابعاد مختلف آن قلمفرسایی کردهاند و حقیقت این است که اگر وجود امیرالمؤمنین (ع) و اهلبیت (ع) را از دین بگیریم، دیگر دینی با معنا و جوهره اصلی باقی نخواهد ماند.
استاندار خوزستان در ادامه به مسئولیت جامعه در قبال تعهد به مکتب علوی اشاره کرد و افزود: ما در برابر امیرالمؤمنین (ع) وظایفی بر عهده داریم؛ از جمله استفاده از ابزار هنر و ادبیات، بهویژه شعر که در تغییر افکار عمومی غوغا میکند. باید از تمامی ابعاد هنر برای معرفی فرهنگ و سیره اهلبیت استفاده کرد.
وی با تاکید بر لزوم کار فکری و تحلیلی در وصف مقام والای مولای متقیان گفت: ضروری است که مهندسی فکری حضرت علی (ع) بهدرستی برای قشر جوان تبیین شود. این کارهای فرهنگی و هنری باید بهطور ویژه در دستگاه آموزش و پرورش نهادینه شود تا نسل آینده با سیره علوی مأنوس شود.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: ما به عشق علی (ع) و آل علی زنده هستیم و ترویج صفات ایشان باید در سطح جامعه به گونهای صورت گیرد که هر فرد، در هر جایگاه و مقامی، از الگوی رفتاری آن حضرت بهرهمند شود.
وی با تاکید بر اینکه علی (ع) نماد و مجسمه عدالت است، اظهار کرد: اگر عدالت را به کالبد انسانی تشبیه کنیم، بدون شک حضرت علی (ع) آن تصویر است؛ بنابراین، پیروی از ایشان یعنی تا جای ممکن به فکر یتیمان، نیازمندان و گرفتاران باشیم. غدیر یک طرح چندروزه نیست، بلکه یک پروسه برای تمام طول زندگی انسان است که باید در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی جاری شود.
در این آیین از ۹ پوستر برنامههای ویژه دهه ولایت در خوزستان رونمایی شد.