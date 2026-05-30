برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم»، با موضوع راهکار‌هایی برای دانش آموزان در ایام امتحانات، «میز اقتصاد»، با بررسی وضعیت بازسازی واحد‌های آسیب دیده از جنگ و «دست اول»، با بررسی شرایط تیم ملی فوتبال، از تلویزیون پخش می‌شود.

«به خانه برمی‌گردیم»، «میز اقتصادی» و «دست اول» از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوع ناباروری در مردان، راهکار‌هایی برای دانش آموزان در ایام امتحانات، ساخت عروسک‌های نمایشی و گرامیداشت یاد شهدا می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «علی طاوسیان»، متخصص ارولوژی و فلوشیپ آندرولوژی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره تعریف ناباروری مردان، اقدامات لازم اولیه جهت تشخیص شامل معاینات، آزمایش و سونوگرافی، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «سیدسبحان سادات»، روان‌شناس، به ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی برای دانش‌آموزان و والدین در ایام امتحانات، می‌پردازد.

علاوه بر این، «سینا نورائی»، به آموزش ساخت عروسک انگشتی و ماسک‌های نمدی و پارچه‌ای می‌پردازد.

همچنین، «سید محمدحسین یوسفی»، برادر «شهید علی یوسفی» و «سید مهدی خان‌محمدی»، همکار و مدیر مدرسه شهید، درباره زندگی و خصوصیات اخلاقی این شهید والامقام سخن خواهند گفت.

بخش آشپزی این برنامه نیز با حضور «پاییزه حاجی‌بابایی»، آشپز، طرز تهیه کیک مرغ را آموزش می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «میز اقتصاد»، با موضوع بررسی آخرین وضعیت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن و بازسازی امروز ساعت ۱۵، از شبکه خبر پخش می‌شود.

بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر بازگشت آرامش به زندگی آسیب‌دیدگان و احیای زیرساخت‌های شهری و روستایی به شمار می‌رود. تسریع در روند نوسازی، تأمین منابع مالی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله الزامات اصلی در پیشبرد این مأموریت است.

در این برنامه، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران و حسین جعفری کارشناس مسکن و شهرسازی، به‌صورت حضوری در استودیو حضور دارند و درباره روند بازسازی، الزامات اجرایی و چالش‌های موجود در نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده گفت‌و‌گو خواهند کرد.

همچنین مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به‌صورت تلفنی در برنامه حضور خواهد داشت و درباره اقدامات بنیاد مسکن در بازسازی واحد‌های روستایی آسیب‌دیده توضیح می‌دهد.

برنامه «میز اقتصاد»، امروز ساعت ۱۵، با اجرای مصطفی بزرگ‌نسب، از شبکه خبر پخش می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال، مهمان برنامه «دست اول ویژه جام جهانی ۲۰۲۶» می‌شود.

امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز از ساعت ۱۸ به عنوان میهمان برنامه «دست اول ویژه جام جهانی»، درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتبال صحبت می‌کند.

«دست اول ویژه جام جهانی»، روزانه با اجرای عماد اعرابی، آخرین اخبار و حواشی و دست اول‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را به صورت ویژه تقدیم علاقه‌مندان فوتبال می‌کند.