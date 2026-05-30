تهدید قضایی مایکروسافت علیه افشاگر باگهای ویندوز
شرکت مایکروسافت در اقدامی جنجالی، یک پژوهشگر امنیتی را که آسیبپذیریهای رفعنشده در ویندوز و ابزارهای دفاعی این شرکت را افشا کرده بود، به پیگرد قانونی و دخالت واحد جرایم دیجیتال تهدید کرد.
و به نقل از تککرانچ، تنش میان مایکروسافت و جامعه پژوهشگران امنیتی پس از آن بالا گرفت که پژوهشگری با نام مستعار «نایتمر ایکلیپس» (Nightmare Eclipse)، چندین نقص امنیتی بحرانی در سیستمعامل ویندوز، آنتیویروس دیفندر و ابزار بیتلاکر را بهصورت عمومی منتشر کرد. او علاوه بر معرفی این باگها، کدهای بهرهبرداری (اکسپلویت) از آنها را نیز در دسترس عموم قرار داد.
مایکروسافت در واکنشی تند، این اقدام را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و مدعی شد که افشای اطلاعات بدون هماهنگی قبلی، کاربران را در معرض حملات سایبری جدی قرار داده است. این شرکت همچنین هشدار داد که واحد جرایم دیجیتال خود را برای همکاری با نهادهای قضایی و پیگیری حقوقی علیه این پژوهشگر فعال خواهد کرد.
در مقابل، این پژوهشگر امنیتی ادعا میکند که پیش از افشای عمومی، تلاش کرده است تا این نقصها را به مایکروسافت گزارش دهد، اما با بیتوجهی و قطع ارتباط از سوی این شرکت مواجه شده است.
کارشناسان حوزه امنیت سایبری هشدار میدهند که برخوردهای قهری مایکروسافت میتواند اعتماد میان شرکتهای بزرگ و پژوهشگران مستقل را از بین برده و در بلندمدت، امنیت کل اکوسیستم دیجیتال را با کاهش گزارشدهی داوطلبانه باگها به خطر بیندازد.