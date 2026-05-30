شاخصها در بازار سرمایه امروز هم با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که در معاملات امروز، شنبه، ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسید.
شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با رشد ۷۹ هزار واحدی معادل ۱.۹۶ درصد به سطح ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۵۶ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش ۲.۵۹ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۸۶ واحد ایستاد.
شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۲.۱۸ درصدی به سطح ۳۲ هزار و ۱۴۲ واحد رسید.
بیش از ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوقهای با درآمد ثابت شاهد بودیم.
در مجموع ۹۹ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدودهی مثبت و فقط یک درصد بازار معادل ۴ نماد در محدودهی منفی معامله شدند.