به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که در معاملات امروز، شنبه، ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با رشد ۷۹ هزار واحدی معادل ۱.۹۶ درصد به سطح ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۵۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۵۹ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۸۶ واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۲.۱۸ درصدی به سطح ۳۲ هزار و ۱۴۲ واحد رسید.

بیش از ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم.

در مجموع ۹۹ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدوده‌ی مثبت و فقط یک درصد بازار معادل ۴ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.