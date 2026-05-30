به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از اجرای عملیات اصلاح شبکه فرسوده و انشعابات آب در خیابان سرچشمه شهر ربط خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: در راستای بهبود خدمات‌رسانی و رفع مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه توزیع آب، عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب خیابان سرچشمه شهر ربط توسط پرسنل اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: فرسودگی شبکه، عمق زیاد لوله‌ها و وضعیت نامطلوب انشعابات آب در این محدوده، از مطالبات چندین‌ساله ساکنان منطقه بود که با اجرای ۲۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن ۱۱۰ میلی‌متری و اصلاح انشعابات آب، این مشکل برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی تصریح کرد: اجرای طرح‌های اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده نقش مهمی در کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد.

نجفی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده، اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب را در سایر نقاط شهری و روستایی نیز ادامه خواهد داد.