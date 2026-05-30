به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دومین طرح جامع طوبی به منظور دسترسی آسان به پوشاک عفیفانه در قالب برگزاری نمایشگاه عرضه مد و لباس و اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی ویژه خانواده از امروز تا ۱۳ خرداد در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور ۲۰ برند و تولیدی مطرح استان از شهرستان‌های گنبد کاووس، علی آباد کتول، بندرگز و گرگان در حال برگزار‌ی است.

بخش‌های مختلف این رویداد شامل بخش فروش و عرضه پوشاک، عرضه مستقیم پوشاک عفیفانه، معرفی تولیدی و برند‌های پوشاک برتر، بخش کارگاه‌های آموزشی حوزه مد و لباس، نشست‌های سبک زندگی و خانواده و بخش فعالیت‌های هنری و فرهنگی ویژه کودکان است.

این نمایشگاه تا ۱۳ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ پذیرایی عموم علاقه‌مندان است.