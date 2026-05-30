پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی در قالب طرح طوبی در تالارفخرالدین اسعد گرگانی گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دومین طرح جامع طوبی به منظور دسترسی آسان به پوشاک عفیفانه در قالب برگزاری نمایشگاه عرضه مد و لباس و اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی ویژه خانواده از امروز تا ۱۳ خرداد در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور ۲۰ برند و تولیدی مطرح استان از شهرستانهای گنبد کاووس، علی آباد کتول، بندرگز و گرگان در حال برگزاری است.
بخشهای مختلف این رویداد شامل بخش فروش و عرضه پوشاک، عرضه مستقیم پوشاک عفیفانه، معرفی تولیدی و برندهای پوشاک برتر، بخش کارگاههای آموزشی حوزه مد و لباس، نشستهای سبک زندگی و خانواده و بخش فعالیتهای هنری و فرهنگی ویژه کودکان است.
این نمایشگاه تا ۱۳ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ پذیرایی عموم علاقهمندان است.