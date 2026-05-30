مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی خوزستان اظهار داشت: خوزستان با احداث ۱۵۰ مزرعه الگویی، بالاترین سهم و برش اجرای این طرح را در کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنی نسب بیان کرد : این مزارع با اولویت محصولات استراتژیک شامل گندم، کلزا، جو، برنج، ذرت علوفهای در شهرستانهای مختلف استان در حال احداث هستند و نقش مؤثری در انتقال دانش فنی، ارتقای بهرهوری و توسعه کشاورزی دانشبنیان خواهند داشت.
وی بر ضرورت توسعه فعالیتهای ترویجی، استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و مشارکت بهرهبرداران در اجرای هرچه بهتر طرح شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی تاکید کرد.